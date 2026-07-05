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Новости России

В России взлетел спрос на лошадей из-за ситуации с бензином

Никита Рязанцев
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Жители российских сел стали все чаще покупать лошадей вместо внедорожников на фоне ситуации с бензином, пишет Mash.

По данным издания, в первую очередь покупателями движет фактор цены: стоимость топлива растет, тогда как уход за четвероногими питомцами обходится не так дорого.

«Так выходит дешевле добираться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством», — говорится в публикации.

Заводчики отмечают значительный рост продаж. За последний месяц некоторые из них продали или забронировали по семь-восемь лошадей, тогда как раньше одна могла ожидать нового владельца по два-три месяца.

Это объясняется тем, что содержание животных в сельских районах стало выгоднее, чем обслуживание внедорожников, таких как УАЗ или «Нива». Стоимость лошади варьируется от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от возраста, породы и уровня подготовки.

Несмотря на дополнительные расходы, такие как чистка копыт примерно раз в полтора месяца (около трех тысяч рублей), замена подков раз в два месяца (тысяча рублей), покупка сена (две-три тысячи рублей), подкормки (около пяти тысяч рублей) и услуги ветеринара (около шести тысяч рублей в год), многие сельские жители отдают предпочтение лошадям.

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