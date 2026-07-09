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Новости России

Экс-переводчик Горбачева дал совет для быстрого изучения языков

Никита Рязанцев
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Для эффективного и ускоренного изучения иностранных языков необходимо погрузиться в атмосферу и культуру страны, заявил в эфире Радио РБК синхронный переводчик, работавший с Михаилом Горбачевым, полиглот Дмитрий Петров.

«Я начинаю изучение языка с изучения песен. Окружаю себя таким звуковым рядом с освоением основ культуры, менталитета», — отметил он.

Петров привел пример обучения итальянскому языку, рассказав об опыте одного известного журналиста. По словам переводчика, они на несколько дней полностью изолировались и погрузились в итальянскую культуру, используя вино, местные блюда, музыку и фильмы.

«К концу второго дня мы с ним говорили только по-итальянски. Мы наслаждались этим процессом изучения, был праздник, лингвистический праздник», — добавил полиглот .

Кроме того, Петров рекомендовал вести дневник, записывая туда мысли и события на иностранном языке. Он подчеркнул важность понимания юмора на нем, поскольку это важный показатель знаний. В студенческие годы Петров сам занимался переводом частушек, что подтверждает его слова.

Переводчик также отметил, что новые слова нужно учить наизусть, но простое запоминание не принесет результата. Важно использовать их в контексте, чтобы лучше усвоить.

Освоение иностранных языков, по мнению переводчика, является значительным преимуществом как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Петров утверждает, что человек, владеющий одним языком, зарабатывает 100% условного дохода, тогда как те, кто говорит на двух-трех языках помимо родного, — 125–130%.

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