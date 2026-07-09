В Туве нашли тела двух пропавших 12-летних девочек

В реке Енисей в Туве обнаружили тела двух 12-летних девочек, которые больше недели считались пропавшими без вести, пишет Mash .

Об исчезновении детей стало известно на прошлой неделе. Вечером первого июля они ушли из дома в Кызыле и не вернулись. Вскоре началась поисковая операция. В ней принимали участие спасатели и волонтеры. Вскоре они наткнулись на телефоны и обувь школьниц на берегу реки.

«В поисковой операции задействовали все возможные методы — даже штурмовали частный дом по наводке гадалки и проникали на территорию тюрьмы», — говорится в публикации.

Однако поиски закончились трагично: в четверг стало известно, что тела девочек нашли в реке. Следователи уточнили, что одного ребенка обнаружили в районе села Сукпак, а второго — около населенного пункта Ийи-Тал.

По предварительной версии, дети утонули. Обстоятельства их смерти предстоит выяснить.