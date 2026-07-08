«Яндекс» запустил карту наличия топлива и очередей на АЗС для всех пользователей

Компания «Яндекс» открыла доступ к интерактивной карте, которая показывает наличие топлива и загруженность автозаправочных станций, для всех пользователей сервисов «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Ранее эта функция была доступна исключительно водителям такси, сообщает ТАСС.

На интерактивной карте водители могут увидеть АЗС, где совсем недавно заправлялись другие автомобилисты. Также доступна фильтрация заправок по нужному типу топлива и проверка наличия очередей. Это позволяет водителям планировать маршрут и выбирать наиболее удобные станции для заправки.

В тестовом режиме информация об очередях на АЗС уже появилась для Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели функция станет доступна и в других городах России.

Как объяснили в пресс-службе компании, для определения наличия топлива и очередей «Яндекс» использует комплексный подход. Применяется технология, аналогичная той, что работает в «Яндекс Пробках», информация от «Яндекс Карт», данные о заказах топлива через сервис «Яндекс Заправки», а также результаты опросов водителей, которые недавно заправились или просто проезжали мимо станции.

Таким образом, система собирает информацию из множества источников и анализирует её в реальном времени, чтобы предоставлять пользователям актуальные данные о ситуации на автозаправках.