22 пары одновременно поженились на Рязанской ВДНХ в День семьи, любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и верности, на Рязанской ВДНХ состоялась масштабная торжественная церемония регистрации брака. Свой семейный союз зарегистрировали 22 пары молодоженов. Мероприятие было организовано в рамках национального проекта «Семья».

Среди новобрачных оказались жители Рязани и муниципальных образований области в возрасте от 18 до 50 лет. Это люди самых разных профессий — врачи, педагоги, инженеры, студенты, военные, в том числе участник СВО, сотрудники МЧС, Росгвардии, РЖД и рязанских предприятий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично поздравил молодоженов с этим знаменательным событием. Он подчеркнул, что праздник семьи, любви и верности на Рязанщине отмечается с особой теплотой, ведь история святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака — неразрывно связана с рязанской землей.

«День семьи, любви и верности — очень теплый, добрый и светлый праздник. В Рязанской области сложилась замечательная традиция — регистрировать в этот день новые семьи. Сегодня узами брака свою жизнь связали сразу 22 пары. Друзья, пусть ваша любовь станет компасом, который будет вести вас в жизни, а ваши семьи будут надежной крепостью, где вы всегда найдете поддержку. Семья — это источник энергии и вдохновения. Люди вместе намного сильнее, чем порознь», — обратился к молодоженам Павел Малков.

В рамках торжественной церемонии молодожены исполнили свой первый супружеский танец и получили поздравления от гостей мероприятия, родных и близких.