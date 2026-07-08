На 88-м году жизни скончалась актриса Луиза Лассер — муза Вуди Аллена

В своем доме на Манхэттене умерла американская актриса Луиза Лассер. Ей было 87 лет. О кончине артистки сообщило издание The New York Times со ссылкой на близкую подругу семьи Сьюзан Шарлотт, уточнившую, что смерть наступила по естественным причинам.

Будущая актриса начинала с изучения политологии, однако довольно быстро поняла, что ее настоящее призвание — сцена и кино. Первые появления на телеэкране относятся к 1965 году, когда она снялась в сериале «Доктора».

Настоящий поворот в карьере Лассер произошел после замужества с режиссером Вуди Алленом. Брак продлился с 1966 по 1969 год, но профессиональное партнерство оказалось куда долговечнее. Аллен снял бывшую жену в своих ранних работах — комедиях «Хватай деньги и беги» и «Бананы».

Сама Лассер неоднократно подчеркивала, насколько сильно режиссер повлиял на ее творческое становление. «Вуди оказал на меня колоссальное влияние, именно благодаря ему я стала собой, — вспоминала актриса. — Он вселил в меня серьезную уверенность и научил быть собой на сцене».

Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения на десятилетия.

Всероссийскую известность в США Лассер принесла главная роль в сатирическом телесериале «Мэри Хартман, Мэри Хартман», выходившем в середине 1970-х годов. Позже актриса появлялась в популярных шоу «Такси» и «Девочки».

Новую волну интереса к своему творчеству Лассер вызвала в 2000 году, сыграв мать главной героини в культовой драме Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Эта роль стала одной из самых запоминающихся в ее поздней фильмографии.

В последние годы Луиза Лассер сосредоточилась на педагогической деятельности — она руководила собственной актерской студией на Манхэттене, передавая опыт молодому поколению.

Последней киноработой актрисы стала картина «Забавные рисунки» (2022), где она снималась вместе со своим партнером Майклом Ситринити.