Екатерина Жемчужная, фото: t.me/teatrromen
Новости России

Худрук «Ромэна» рассказал о жутком предчувствии перед смертью Жемчужной

Анастасия Мериакри
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Во вторник, 7 июля, в столичном театре «Ромэн» состоялась церемония прощания с народной артисткой Российской Федерации Екатериной Жемчужной. Проводить в последний путь легендарную актрису пришли десятки людей — коллеги, друзья, поклонники её таланта.

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко в беседе с журналистами Пятого канала тепло вспомнил свою коллегу. По его словам, Екатерина Жемчужная была не просто выдающейся актрисой, а настоящим человеком сцены — живой, искренней, полной внутренней энергии.

«В ней была искра. Жизнеутверждающий человек был. На сцене она была живой. И это главное», — поделился воспоминаниями Николай Сергиенко.

Он отметил, что актриса с одинаковым мастерством воплощала как драматические, так и комедийные образы, полностью растворяясь в каждой роли.

Для руководителя театра кончина Екатерины Жемчужной стала полной неожиданностью. Николай Сергиенко признался, что примерно за месяц до трагедии у него возникло тревожное предчувствие.

«Я звонил как-то, она не взяла трубку, что было удивительно. Я поделился с директором нашим. И вдруг узнаю, что она в больнице», — рассказал худрук.

Спустя некоторое время актрису выписали, и казалось, что беда отступила. Однако, увы, её жизнь оборвалась.

Екатерина Жемчужная ушла из жизни 3 июля на 83-м году жизни. Она родилась 28 марта 1944 года в городе Щёкино Тульской области. С юных лет её путь был связан со сценой — после переезда в Москву она поступила в студию легендарного цыганского театра «Ромэн», а затем окончила актёрский факультет ГИТИСа.

Широкому зрителю актриса запомнилась по культовым кинолентам — среди них «Табор уходит в небо» и «Вечный зов».

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