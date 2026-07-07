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Общество

В Рязанской области зафиксирован рекорд по количеству стобалльников ЕГЭ

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков 7 июля провел очередное заседание регионального Правительства. Одной из ключевых тем стали итоги сдачи единого государственного экзамена — рязанские школьники показали рекордные результаты за последние годы.

«55 максимальных результатов на экзаменах. Это рекордный показатель в регионе», — подчеркнул Павел Малков, открывая заседание. Отличные знания показали выпускники школ Рязани, а также Касимовского, Рязанского, Спасского, Скопинского, Ряжского и Шиловского округов, Новомичуринска и Ермиши.

Особого внимания удостоились четыре выпускницы школ №8, 11, 28 и 48 города Рязани — они набрали 100 баллов сразу по двум предметам. Годом ранее таких учеников в регионе было только двое.

Глава региона отметил, что заметно выросло количество стобалльников по техническим и естественно-научным дисциплинам. Впервые сразу 13 человек получили максимальный балл по физике — это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Еще 12 выпускников набрали 100 баллов по химии, 11 — по математике, 8 — по биологии.

Павел Малков поздравил ребят, их родителей и педагогов с выдающимися результатами и напомнил о действующей в регионе мере поддержки.

«Напомню, что в регионе есть мера поддержки таких учеников – премия в 150 тыс. рублей. Ее получат выпускники, которые набрали 100 баллов и поступят в рязанские вузы. Обязательно поддержим и педагогов, чьи ученики добиваются успехов», — заявил губернатор.

Помимо итогов ЕГЭ, на заседании Правительства обсудили ликвидацию последствий непогоды на электросетях в муниципальных образованиях, контроль соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, реализацию программы поддержки местных инициатив (ППМИ), а также работу органов власти с обращениями жителей из социальных сетей.

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