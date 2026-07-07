Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

В рязанской БСМП освоили ультразвуковое исследование периферических нервов

Анастасия Мериакри
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Больница скорой медицинской помощи Рязани расширила возможности диагностики — в учреждении начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов. Новую методику освоила врач функциональной и УЗ-диагностики первой категории Юлия Борисова, прошедшая специальное обучение у специалистов Клинического центра Сеченовского университета.

При повреждении нерва врачу важно не только констатировать факт проблемы, но и точно определить её локализацию и степень повреждения. От этого напрямую зависит выбор тактики лечения, в том числе необходимость хирургического вмешательства.

До недавнего времени основным методом диагностики оставалась электронейромиография. Она позволяет оценить, как нерв проводит импульсы, но не всегда дает полную картину самого повреждения.

УЗИ нервов не заменяет электронейромиографию, а эффективно дополняет её. Новое исследование позволяет: увидеть сам нерв и оценить его структуру, определить точное место повреждения или сдавления, оценить состояние окружающих тканей, спланировать лечение, включая хирургическое.

Новая методика поможет точнее выявлять последствия травм и ранений, туннельные синдромы, компрессионные нейропатии, полинейропатии, радикулопатии и другие заболевания периферической нервной системы.

Больница скорой медицинской помощи стала одной из первых в Рязанской области, где освоили ультразвуковое исследование периферических нервов. Кроме того, на сегодняшний день только в этом медучреждении проводится такой сложный вид диагностики, как игольчатая электронейромиография.

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