Татьяна Куртукова категорически отказалась от дуэта и пиар-романа с Shaman

Российская исполнительница Татьяна Куртукова, ставшая известной благодаря песни «Матушка», окончательно развеяла слухи о возможном сотрудничестве с Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

В эфире телепроекта «Что о тебе думают?» артистка призналась, что ее искренне удивил ажиотаж вокруг идеи их совместной песни. Особую активность в продвижении этой темы проявляла телеведущая Ксения Собчак, которая зашла еще дальше и попыталась свести артистов не только на сцене, но и в личной жизни.

Отвечая на вопросы о коллаборации, Куртукова использовала яркую метафору: «Нет, пусть эти две чудо-машины едут параллельно. Я понимаю, что это было бы увлекательно, но нет». Певица подчеркнула, что хочет сохранять творческую самодостаточность и не нуждается в слиянии с кем-то в тандем.

Однако на этом отказы не закончились. Когда зашел разговор о возможной романтической линии между артистами, Татьяна была непреклонна. Она заявила, что идея пиар-романа с Дроновым для нее абсолютно неприемлема. Более того, по ее мнению, такие спекуляции неэтичны еще и потому, что Ярослав недавно создал семью — его избранницей стала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Таким образом, Куртукова поставила жирную точку в разговорах о любом сближении с коллегой, показав, что уважение к чужой семье для нее важнее возможного хайпа.