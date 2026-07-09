В Рязанском перинатальном центре за полгода 375 пар прошли партнёрские роды

За первое полугодие 2026 года в Перинатальном центре Рязани 375 пар будущих родителей прошли через роды вместе — партнёры находились рядом на протяжении всего периода схваток и в момент появления малыша на свет, как при естественных родах, так и при операции кесарева сечения. Об этом сообщила страница медучреждения в социальной сети «ВКонтакте».

В центре отметили, что для совместных родов созданы все необходимые условия, включая индивидуальные родильные залы, позволяющие паре находиться отдельно от других пациенток. Партнёрские роды практикуются как при самостоятельных родах, так и при кесаревом сечении.

Согласно федеральному закону № 323, в роли партнёра на родах может выступать отец ребёнка или другой член семьи, и его присутствие в Перинатальном центре Рязани предоставляется бесплатно. Также допускается участие в родах профессионального сопровождающего — доулы.

При поступлении на партнёрские роды будущая мама заполняет заявление, в котором указывает, кто будет выступать в роли её помощника.

К самому партнёру предъявляется ряд требований: прежде всего, искреннее желание и добровольное согласие участвовать в процессе родов. Из медицинских документов необходим только результат флюорографии органов грудной клетки давностью не более полугода (допускается рентген или КТ) — никаких дополнительных анализов от партнёра не требуется. Также нужно подготовить чистую сменную одежду (кроме шорт — ноги должны быть закрыты), сменную обувь и индивидуальный набор: маску, халат и шапочку.