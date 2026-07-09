Новости кино и ТВ

Стартовали съемки «Синий и Пурпурная» с Бортич, Александровой, Зиминым и Быковым

Алексей Самохин
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Может ли вспыхнуть настоящая любовь там, где один живет по строгим правилам, а другой давно перестал доверять людям? В Ярославле стартовали съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная» — истории о двух очень разных людях, которым предстоит заново научиться принимать несовершенство — свое и чужое. Производством занимаются «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. 

На главные роли Юлия Сапонова, для которой картина станет режиссерским дебютом, пригласила Александру Бортич, Марину Александрову и Юрия Быкова, а также Никиту Зимина — в биографии молодого актера это первая большая роль. Оригинальный сценарий фильма «Синий и Пурпурная» написала Дана Жанэ. 

Любовь не требует инструкции, а настоящая близость рождается там, где мы перестаем бояться быть собой. Даня — молодой человек с аутизмом, который привык следовать строгим правилам. Его жизнь — стройная система, где нет места случайностям, пока в ней не появляется Марина. Девушка работает барменшей, и она полная противоположность Дани — циничная, хаотичная. Даня кажется Марине странным, непонятным, а сам он не может игнорировать свое влечение к девушке. Чтобы завоевать ее сердце, Дане придется сделать то, что противоречит всем его принципам, — забыть о правилах и просто довериться чувствам. 

Экспертным консультантом проекта выступает Фонд «Обнажённые сердца». 

Несмотря на легкость жанра, «Синий и Пурпурная» — это история о взрослении, принятии и любви, которая говорит со зрителем о важных вещах без назидательности. Через отношения своих героев фильм предлагает по-новому взглянуть на человеческую неидеальность и показывает, что настоящая близость рождается там, где люди перестают притворяться. 

Юлия Сапонова, режиссер:

«Я бы сказала, что это фильм о нежности к человеческой неидеальности. О парне, который не умеет притворяться, и женщине, которая давно забыла, как быть собой. Их любовь рождается неловко, смешно, иногда болезненно и постепенно помогает каждому из них снова почувствовать себя живым, уязвимым и ценным».

Александра Бортич признается, что история Марины тронула ее с первых страниц сценария.

Александра Бортич, исполнительница роли Марины: 

«Меня очень тронула эта история, и захотелось стать ее частью. Марина — сильная, самостоятельная женщина, которая, как и все мы, жаждет нежности и любви, хочет любить и быть любимой».

Для актера Никиты Зимина работа над фильмом стала настоящим исследованием.

Никита Зимин, исполнитель роли Данила:

«Я понял, что самое главное — не пытаться показать аутизм через внешние особенности. Данил прежде всего обычный молодой человек. Его особенность проявляется в том, как он воспринимает мир и общается с людьми. Именно в этом для меня оказался ключ к роли».

Наталья Водянова, основатель Фонда «Обнажённые сердца»:

«Фильм помогает широкой аудитории понять особенности и сложности, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, разрушая стереотипы и предубеждения».

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