Театровед Ольга Кораблина: В Рязани есть мощный музыкальный театр!

19 июня в Рязанском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла Г.Гладкова «Обыкновенное чудо». Один из премьерных показов посетила театровед, театральный критик, педагог, руководитель Кабинета музыкальных театров СТД РФ Ольга Кораблина. В качестве председателя жюри, члена жюри, члена экспертного совета Ольга Кораблина участвует в работе российских и региональных фестивалей: Ежегодная московская театральная премия «Гвоздь сезона», Национальная театральная премия «Музыкальное сердце театра», «Кубань театральная» имени народного артиста СССР М.А. Куликовского, «Театральная весна в Красноярске», «Театральная весна в Удмуртии», конкурс — смотр профессиональных театров Челябинской области «Сцена», Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» (Казань, Республика Татарстан), Хабаровский краевой театральный фестиваль, «Йошкар-Ола театральная и Национальная театральная премия имени Й.Кырли», фестиваля-конкурса лучших театральных постановок-номинантов премии Главы Республики Мордовия, Театральный фестиваль «Зеркало сцены» в Рязани и многие другие. Ольга Владимировна поделилась с читателями «7 инфо» своими впечатлениями от пермьеры.

Рязанский музыкальный театр – один из самых молодых, можно даже сказать, юных музыкальных театров России. Но за короткое время он успешно освоил и объединил самые лучшие традиции и классического наследия, и современных направлений музыкального искусства. Репертуар театра богат и разнообразен – оперы, оперетты, мюзиклы, музыкальные композиции, концертные программы, детский репертуар.

Жителям Рязани и гостям города театр предлагает широкую палитру спектаклей: классическую советскую оперетту «Севастопольский вальс», искрометную историю «Труффальдино из Бергамо», романтические «Алые паруса», задорный «Бабий бунт», «Бременские музыканты» для семейного просмотра.

Рязанский музыкальный театр сегодня интересен самым высоким профессионалам музыкального театра. Из разных городов сюда приезжают работать артисты, музыканты, постановщики. С 2023 года театр возглавляет директор Кауркина Марина Владиславовна. На должность главного режиссёра она пригласила Анастасию Русанову, на должность главного балетмейстера – Софью Прилуцкую, а на должность главного хормейстера – Станислава Майского. Театр стал сотрудничать с вокальными коучами Верой Трифановой и Лили Зайченко, постановщиками сценического боя Виктором и Олегом Мазуренко.

Сезон 2025/2026 года ознаменовался громкими, серьёзными, масштабными событиями. Состоялась мировая премьера мюзикла «Легенда обо мне. Есенин». Музыку и либретто создал Александр Пантыкин – легендарный свердловский композитор и музыкант. Спектакль пронизан любовью создателей к фигуре Поэта. Он предстает в этой постановке, как поэт и гражданин, бесконечно любящий свою родину. Театр стал первым, кто поставил мюзикл о Есенине на его родине.

Несколькими месяцами ранее на суд зрителей и профессионалов был представлен мюзикл «Сирано де Бержерак» в соавторстве Владимира Баскина и Константина Рубинского. Это романтичная, трогательная история о настоящей любви и жертвенности ради светлого чувства и желания счастья любимому человеку. Интригует и концепция постановки, осваиваемая языком рок-мюзикла. Здесь невозможно обойти команду постановщиков: режиссёра Анастасию Русанову, балетмейстера Софью Прилуцкую и дирижёра-постановщика Сергея Кисса. Эта команда находит те режиссёрские и хореографические приёмы, которые в крошечном зале театра создают магию и волшебство театра. Сергей Кисс каждый раз находит свои музыкальные нюансы, будь то музыка «дедушки уральского рока» или современные звучания композитора, спектакли которого ставятся практически во всех музыкальных театрах страны. Дирижёр ведёт музыкальную партитуру авторски, внося своё личное отношение и личный музыкальный взгляд на эти произведения.

22-й сезон театр завершает премьерой сложной, многогранной, чарующей и волшебной – мюзиклом Геннадия Гладкова по пьесе Евгения Шварца на стихи Юлия Кима «Обыкновенное чудо». И эта постановка, как вызов, как доказательство того, что в Рязани есть мощный музыкальный театр, готовый самым серьёзным образом стоять в ряду с ведущими старейшими музыкальными театрами России. К сожалению, мало кому удаётся найти решения тех или иных вопросов, заложенных практически в каждой сюжетной линии этого произведения. Но режиссёр Анастасия Русанова вместе с постановочной командой нашла свои пути понимания этой истории.

Перед нами предстаёт не усталый Волшебник, который знает печальный конец своей любви к жене, а молодой, полный сил, энергии и озорства. Он старается использовать для радости каждую минуту существования рядом со своей женой. И это желание подавить в себе грусть от расставания порождает некую «забаву», которая вдруг становится несчастьем для других. Валерий Вахрамеев и Наталья Нелюбина ведут свою пару через цепь событий, которые в свою очередь также испытывают их любовь на прочность и понимание друг друга. Потрясающий, буквально завораживающий дуэт Эмилии и Трактирщика, сыгранный точно актёрски и исполненный вокально с тонкими нежными красками солистами Лили Зайченко и Иваном Кудрявцевым, стал украшением всего спектакля.

Актёр взаимодействовал с рязанской труппой «без швов». Он грамотно и бережно выстроил свою роль, в которой и шалость взрослого ребёнка, и тревога отца, и хитрость, и простодушие, и желание списать свои грехи на грехи предков. И всё это ярко, объёмно, мощно, с уважением к зрителю, коллегам и авторской концепции спектакля. Такой обмен опытом и мастерством с обеих сторон только украшает театральное сообщество, развивая его и ведя к вершинам театрального и музыкального искусства.

Говоря о спектакле, невозможно пройти мимо художественно-постановочной части. Кирилл Хрущев, как художник-постановщик и художник по свету, наполнил постановку визуальной магией. Здесь всё в содружестве с режиссёрской концепцией: огонь и факелы в доме охотника, ружьё, которое появляется и исчезает, когда заканчивается мизансцена. На первый взгляд, простые находки. Но они создают атмосферу той или иной сцены и работают на общее визуальное решение спектакля, настраивая на игровой ряд и актёров и зрителя. Пространственное решение помогает актёрам комфортно существовать на сцене. Молодая пара влюбленных – Принцесса (Полина Спиридонова) и Медведь (Даниил Степанов) ведут своё противостояние. Принцесса, готовая к жертве ради любви, и Медведь, который ради любви не готов на жертвы. И здесь, у Волшебника (Валерий Вахрамеев) наступает разочарование в созданном им герое. Его охватывает бессилие, непонимание и просто охлаждение к истории влюблённых. Он в отчаянии от того, что «нелепо, смешно, безрассудно, безумно» созданный им герой не готов к Поступку с большой буквы. Трусость, нерешительность, малодушие – вот против чего восстают авторы постановки.

Как было сказано в одном знаменитом фильме «мы разучились совершать поступки ради любимых». Комфорт и уют заменил подлинные чувства. И всё-таки главная победа одержана. Безумные, бесстрашные, безрассудные поступки ради жизни и любви совершаются!