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Новости кино и ТВ

Муж Маши Распутиной раскрыл удивительный размер её пенсии

Алексей Самохин
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Певица Маша Распутина, автор суперхита «Живи, страна», уже несколько лет назад имела право официально выйти на пенсию, однако не спешила оформлять положенные государственные выплаты. Документы для назначения пенсии артистка подала лишь несколько месяцев назад — и итоговая сумма выплат стала неожиданностью для её семьи. Об этом рассказал корреспондентам «МК» муж певицы Виктор Захаров.

По его словам, идея оформить пенсию возникла случайно — когда супруги в прошлом году официально узаконили отношения и Захаров пришёл в МФЦ менять паспорт жены, сотрудница центра поинтересовалась, почему пенсия Марии до сих пор не оформлена, хотя по возрасту это можно было сделать ещё несколько лет назад.

Захаров рассказал, что оформить документы предложили прямо на месте, без дополнительных походов по инстанциям. Однако спустя некоторое время из Пенсионного фонда пришёл ответ о том, что пенсия певице не полагается вовсе. Тогда муж артистки лично отправился в отделение Пенсионного фонда подмосковного Одинцово, чтобы разобраться в ситуации.

По словам Захарова, его принял заместитель руководителя отделения, который признал допущенную ошибку и пообещал произвести начисление. Спустя время пришёл документ, подтверждающий назначение пенсии, — однако сумма оказалась минимальной: всего 8 тысяч рублей. Захаров с недоумением отмечает, что его супруга уже 37 лет выступает на большой сцене и неоднократно объездила с гастролями всю страну.

Как признаётся Захаров, эта цифра неизменно вызывает удивление у всех, кому он о ней рассказывает, — люди не верят, что подобные пенсии вообще существуют. Для сравнения он приводит пример: пособие по инвалидности их дочери Лидии превышает пенсию матери, а его собственная пенсия составляет около 19 тысяч рублей.

При этом, несмотря на официальное назначение выплат, по словам Захарова, деньги певица так ни разу и не получила. Даже минимальные 8 тысяч рублей за полгода ни разу не поступили на счёт.

«Поеду в Пенсионный фонд разбираться. Может быть, опять какие-то проблемы? Слава богу, Мария об этом не знает», — сказал мужчина. 

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