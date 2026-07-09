Погода в Рязанской области 10 июля: облачно, местами гроза и жара до +32°С

По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 10 июля в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза.

Ветер прогнозируется восточной четверти: ночью — 4–9 м/с, днём — 6–11 м/с, во время грозы возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днём в отдельных районах установится настоящая жара — до +27…+32°С.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют? сообщается на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Вместе с тем в большинстве районов области сохраняется вероятность возникновения происшествий муниципального уровня, связанных с погодными условиями, — в частности, обрывов линий электропередачи и связи, сбоев в работе транспорта, роста числа ДТП, обрушения слабоукреплённых и рекламных конструкций, падения деревьев, повреждения кровли зданий, а также аварий в коммунальных системах жизнеобеспечения.