Семья из Рязани победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное» и получила 5 млн рублей на жильё

Рязанская династия Дерябиных-Иксановых стала одной из победительниц второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проводит президентская платформа «Россия – страна возможностей».

Президент неоднократно подчёркивал: многодетная и сплочённая семья должна стать основой и ценностным ориентиром для всего общества. Команда Дерябиных-Иксановых — это три поколения родственников, объединённых общими целями. Глава семьи, бабушка Елена Юрьевна, посвятила себя педагогике. Её старшая дочь Надежда строит карьеру в банковской сфере, младшая — Евгения — работает кондитером, а её супруг Талгат занят в строительстве. Самые младшие участники, Даниил и София, учатся в рязанском лицее № 52.

Всего во втором сезоне конкурса приняли участие почти 200 тысяч семей из разных регионов страны. Дерябины-Иксановы с честью прошли все этапы соревнования, достойно представили Рязанскую область и вошли в число лучших. Главный приз — сертификат на 5 миллионов рублей, который семья сможет направить на улучшение жилищных условий.