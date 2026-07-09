Общество

Павел Малков подвёл итоги первого этапа акции «Вода России»

Олеся Чугунова
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В Рязанской области набирает обороты всероссийский экологический марафон «Вода России». С апреля текущего года к инициативе подключились уже 18 муниципальных образований. Совместными силами активистам удалось привести в порядок почти 21 километр прибрежных зон — от рек и озёр до небольших прудов и ручьёв. Общий объём собранного мусора превысил 50 кубометров.

Экосубботники затронули живописные уголки региона: волонтёры вышли на берега Оки, Прони, Вёрды, Шачи, Плетёнки, Трубежа, Вожи, Кирицы, Алешни, Пета, Цны, Рановы, Мокши, а также привели в порядок территории у озёр Святое, Ямище и Боровое.

В акции уже приняли участие около 700 добровольцев. Среди них — школьники и студенты, активисты территориальных общественных самоуправлений, сотрудники предприятий, члены общественных объединений, корпоративные волонтёры и просто жители, которым не безразлично состояние родной природы.

«Акция по очистке берегов водоёмов продлится до октября и охватит все муниципалитеты Рязанской области. Спасибо каждому, кто помогает делать наш регион чище и уютнее», – сказал губернатор Рязанской области Павел Малков.

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