Фото: vk.com/gsn62
Экономика и бизнес

В Скопинском округе строят завод по переработке плазмы крови мощностью 600 тысяч литров в год

Алексей Самохин
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В селе Успенское Скопинского округа Рязанской области продолжается возведение крупного завода по переработке плазмы крови. Как сообщает Госстройнадзор региона, проект имеет стратегическое значение — он призван укрепить отечественную фармацевтическую отрасль и стать драйвером развития местной экономики.

Производственные мощности предприятия позволят перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы крови ежегодно. На заводе намерены наладить выпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые применяются в иммунологии, гематологии, а также в реанимационной практике и интенсивной терапии.

Фото: vk.com/gsn62
Фото: vk.com/gsn62

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