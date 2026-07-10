В Скопинском округе строят завод по переработке плазмы крови мощностью 600 тысяч литров в год

В селе Успенское Скопинского округа Рязанской области продолжается возведение крупного завода по переработке плазмы крови. Как сообщает Госстройнадзор региона, проект имеет стратегическое значение — он призван укрепить отечественную фармацевтическую отрасль и стать драйвером развития местной экономики.
Производственные мощности предприятия позволят перерабатывать до 600 тысяч литров плазмы крови ежегодно. На заводе намерены наладить выпуск жизненно необходимых лекарственных препаратов, которые применяются в иммунологии, гематологии, а также в реанимационной практике и интенсивной терапии.