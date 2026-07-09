В Рязани капитально отремонтируют три детских сада и школу к началу учебного года

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о ходе капитального ремонта трёх детских садов и школы в городе. По его словам, к сентябрю в этих учреждениях появятся современные пространства для учёбы и досуга — с новой мебелью и оборудованием.

Один из объектов — школа № 19 (25), куда чиновник лично приехал, чтобы проверить темпы работ. Обновление здания идёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». На данный момент демонтаж старых конструкций полностью завершён, строители занимаются монтажом систем отопления, водоснабжения, электросетей, пожарной сигнализации и локальных сетей связи. Одновременно ведутся работы по ремонту кровли и фасада здания, а также внутренняя отделка помещений. После завершения ремонта в школу закупят новую учебную мебель и оснащение для кабинетов, актового зала и общих зон.

Ещё три объекта, где сейчас идут работы, — детские сады № 10, № 59 и № 150. Их ремонт и оснащение реализуются по нацпроекту «Семья», завершить работы планируется в августе. Здесь обновляют отделку спортивных и групповых комнат, приводят в порядок санузлы, меняют дверные и оконные конструкции, а также инженерные коммуникации — отопление, водопровод, электрику. В детском саду № 150 дополнительно займутся кровлей, а в садах № 10 и № 59 — обновят и утеплят фасады.

Все три учреждения после ремонта получат новую мебель, а также игровое и специализированное оборудование.