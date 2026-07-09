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Новости России

Жителей Москвы предупредили об опасности смерча, как в уральской Кушве

Никита Рязанцев
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Смерчи, подобные тому, что недавно повредил сотню домов в Кушве в Свердловской области, могут добраться до Центральной России, включая Москву, пишет SHOT.

Издание пояснило, ссылаясь на мнение специалистов, что возможные торнадо могут получить категорию F3, когда скорость ветра превышает 330 километров в час.

«Завтра смерч может прийти в Москву во второй половине дня, а в выходные синоптики обещают в столице суперциклон», — говорится в публикации.

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К причинам возникновения мощных смерчей относят перепады температур, которые фиксируют все чаще из-за изменения климата.

22 июня на Кушву обрушился мощный смерч. По информации МЧС, в результате стихийного бедствия пострадали 16 человек. Около 100 частных домов получили повреждения, из них более 30 были полностью разрушены. На улицах были разбиты автомобили, повалены деревья и опоры линий электропередач.

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