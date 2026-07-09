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Новости России

Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с машиной курского замгубернатора

Никита Рязанцев
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После ДТП с машиной замгубернатора Курской области Александра Чепика умерла девочка, находившаяся в автомобиле Daewoo Nexia, пишет SHOT.

Резонансная авария произошла в четверг. Чепик возвращался в Курск после рабочей поездки в Конышевский район. Водитель вез его на Toyota Land Cruiser 200. На внедорожник со встречной полосы вылетела легковушка Daewoo Nexia и врезалась, после чего отлетела в Chevrolet. Сообщалось о пяти пострадавших.

«Жертва (погибший ребенок. — Прим. ред.) была в той самой Daewoo Nexia», — говорится в публикации.

За рулем этого авто был 18-летний брат девочки, с ними в салоне находился еще один человек — оба они получили травмы. Еще двое пострадавших — из Chevrolet.

Чепик и его водитель не пострадали.

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