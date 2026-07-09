В Минцифры объяснили, почему операторы не несут ответственности за отключённый интернет 

Представители Минцифры Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ответили на многочисленные вопросы рязанцев, возмущающихся отключением интернета.
«Операторы ограничивают услуги мобильный интернет по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки, — говорится в сообщении ведомства.
— В феврале 2026 года в закон «О связи» внесли поправки, которые закрепили: оператор не несёт ответственности за перебои, если действует по требованию спецслужб. Это означает, что при централизованных ограничениях интернета в целях безопасности (например, из-за угрозы атак БПЛА) оператор освобождается от обязанности компенсировать неоказанную услугу. В таких случаях приостановка связи считается вынужденной мерой».