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Все события Рязани и области

В Рязанской области работают два цифровых инструмента для сообщений о нарконарушениях

Екатерина Приведенцева
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Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области сообщает о результатах работы антинаркотических сервисов, интегрированных в национальный мессенджер «МАКС» и мобильное приложение «Открытый регион 62».

За период с января по июль 2026 года жителями региона через указанные цифровые платформы направлено свыше 300 сообщений о фактах незаконной рекламы наркотических средств и обнаружении мест произрастания наркосодержащих растений. Наибольшую активность проявили пользователи из города Рязани, а также Сасовского и Михайловского муниципальных округов.

Для информирования о нарушениях функционирует чат-бот «Нет наркотикам в Рязани», доступный в мессенджере МАКС. Указанный сервис позволяет оперативно передавать данные о противоправных надписях на фасадах зданий, запрещенном контенте в сети Интернет и очагах произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.

В приложении «Открытый регион 62» для этих целей предусмотрены модули «Надпись о наркотиках на фасаде», «Сообщить о дикорастущих наркосодержащих растениях» и «Сообщить о продаже и пропаганде наркотиков». Пользователю достаточно загрузить фотографию объекта или указать ссылку на интернет-ресурс, после чего обращение в автоматическом режиме направляется в профильные ведомства для проведения проверки и принятия мер реагирования.

Приложение «Открытый регион 62» размещено на официальном сайте проекта и доступно для бесплатного скачивания.

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