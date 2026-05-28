Павел Малков рассказал о благоустройстве площади Освобождения в Михайлове

Губернатор Павел Малков сообщил, что площадь Освобождения в Михайлове приведут в порядок благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся по запросам жителей и в рамках Народной программы «Единой России».

В последние годы в городе уже благоустроили несколько общественных территорий, включая Семейный парк и мемориальный комплекс «Воинам 10-й армии». В этом году обновят площадь Освобождения, которая свяжет ранее преображённые зоны.

«В этом году обновим площадь Освобождения, которая свяжет ранее благоустроенные территории. На площади уложат новое покрытие, высадят деревья, цветы и постелят газон. Установят скамейки, качели и освещение», — сказал Павел Малков.

Выбрать место, которое благоустроим в следующем году, можно на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».