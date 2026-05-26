Все события Рязани и области

Летом в Рязани обновят 10 километров тепловых сетей

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани продолжается масштабное обновление тепловых сетей. Планируется, что за лето специалисты приведут в порядок порядка 10 километров квартальных тепломагистралей.

Ход работ лично оценил начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин. На участке по улице Садовой (от Есенина до Вознесенской) новый трубопровод смонтирован уже на 70%. Параллельно ведется подготовка следующего отрезка — от Вознесенской до Свободы: там рабочие очищают лотки и демонтируют старые трубы.

Земляные работы стартовали в районе улицы и площади Попова. На объект уже завозят материалы для капитального ремонта основного трубопровода.

Готовится к капремонту и участок сети, питающийся от котельной на Новосёлов, 53а. Кроме того, обновление теплотрасс запланировано в районах улиц Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой.

Предыдущая статья
В Рязанской области 27 мая ожидается дождливая и ветреная погода

Популярные материалы

Политика

Украинские каналы разоблачили официальную версию удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью 24 мая «Орешник» ударил по Белой Церкви — и сразу возникла версия о промахе на 80 км. Украинские Telegram-каналы её опровергли: судя по всему, это была точная атака на аэродром с подземной инфраструктурой.
Политика

Генерал объяснил, что скрыли ВСУ и почему удар «Орешника» по Белой Церкви — это «проба пера» перед Киевом

Третье за всю историю СВО применение «Орешника» накрыло не гаражи, а стратегический аэродром с подземными командными пунктами и арсеналами. Военный эксперт объяснил, почему Киев всё скрывает и что этот удар значит на самом деле.
Политика

Появилось видео удара «Орешника» по Белой Церкви

Ночью в воскресенье, 24 мая, российские войска использовали ракетный комплекс «Орешник» для удара рядом с населённым пунктом Белая Церковь под Киевом. Об этом сообщают украинские СМИ. Минобороны России пока официально эту информацию не комментировало. 
Политика

Координатор подполья Лебедев: удары по всей линии — начинается что-то большее

Складывается ощущение, что вчерашняя массированная атака была только началом более крупной кампании, — пишет Лебедев. — Сегодня прилетало уже не только по столице и аэродромам, а практически по всей линии украинской логистики
Новости России

Убитый отец и пропавший сын: что творилось в семье Крапивиных

Жители Липецкой области потрясены жестоким преступлением, которое произошло в конце мая. 22 мая в розыск были объявлены отец и сын Крапивины — 42-летний Алексей и его 18-летний сын Артём.

Темы

Общество

30 мая в Рязани перекроют движение из-за «Зеленого Марафона»

В рамках проведения спортивно-социального проекта Сбера «Зеленый Марафон» 30 мая с 09:25 до 12:30 будет временно ограничено движение транспорта на трассе забега.
Общество

Депутаты «Единой России» отчитались перед жителями Рязани о проектах 2025 года

В рамках отчётной кампании депутаты фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе представляют избирателям отчёты о своей работе за прошлый год.
Армия и СВО

Аркадий Фомин: Гордимся нашими героями! Именно такие люди должны работать с молодежью, воспитывать уважение к историческому и культурному наследию нашей Родины

В четверг, 21 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин встретился с участником специальной военной операции Юрием Ларцевым.
Общество

Павел Малков оценил ход благоустройства и пешеходные маршруты в Скопине.

Губернатор Рязанской области Павел Малков проинспектировал, как продвигаются работы по благоустройству в городе Скопине.
Общество

В Рязанском Политехе отметили юбилей дочери героя‑танкиста Людмилы Серебряковой

Людмила Андреевна поделилась воспоминаниями о детстве, учебе, литературном творчестве и ряжских корнях своей семьи.
Общество

Борис Ясинский рассказал о разборе двух аварийных подъездов на улице Новосёлов

Несущие конструкции 9-го подъезда признаны ограниченно работоспособными, 10-й — аварийным.
Культура и события

Движение Первых приглашает рязанцев и гостей города на Фестиваль детства

31 мая с 13:00 до 17:00  региональное отделение Движения Первых проведёт третий Фестиваль детства Движения Первых.
Власть и политика

Депутаты поддержали изменения в структуре администрации Рязани

Предлагается ввести пост заместителя главы администрации — начальника управления энергетики и ЖКХ.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье