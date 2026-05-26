Летом в Рязани обновят 10 километров тепловых сетей

В Рязани продолжается масштабное обновление тепловых сетей. Планируется, что за лето специалисты приведут в порядок порядка 10 километров квартальных тепломагистралей.

Ход работ лично оценил начальник управления энергетики и ЖКХ Павел Морковин. На участке по улице Садовой (от Есенина до Вознесенской) новый трубопровод смонтирован уже на 70%. Параллельно ведется подготовка следующего отрезка — от Вознесенской до Свободы: там рабочие очищают лотки и демонтируют старые трубы.

Земляные работы стартовали в районе улицы и площади Попова. На объект уже завозят материалы для капитального ремонта основного трубопровода.

Готовится к капремонту и участок сети, питающийся от котельной на Новосёлов, 53а. Кроме того, обновление теплотрасс запланировано в районах улиц Старая Дубрава, Баженова, Урицкого и Зубковой.