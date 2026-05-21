Движение Первых приглашает рязанцев и гостей города на Фестиваль детства

31 мая с 13:00 до 17:00 региональное отделение Движения Первых проведёт третий Фестиваль детства Движения Первых. В этом году он впервые развернётся на обновлённой площадке — в Рязанском Дворце Первых (г.Рязань, ул. Есенина, д.46) и будет приурочен к Международному дню защиты детей.

На фестивале развернётся почти полсотни интерактивных зон — от творческих мастерских до спортивных испытаний. Активности подготовили партнёры фестиваля — организации детского отдыха и развлечений, волонтёрские объединения, а также кружки и студии Дворца Первых. Каждый ребёнок и взрослый сможет выбрать занятие по душе: своими руками раскрасить гипсовую игрушку, попробовать себя в столярном деле, поучаствовать в увлекательных викторинах и это ещё не всё!

За активное участие в площадках и выполнение заданий гости фестиваля получат призы от Движения Первых.

«Фестиваль детства Движения Первых ежегодно собирает более 4 тысяч детей и их родителей и точно закрепил за собой статус главного события начала лета в регионе. Это не просто праздник с конкурсами и призами — это возможность каждому ребёнку и каждому родителю найти что-то по душе, проявить свои таланты, научиться новому и почувствовать атмосферу всеобщей радости и единства», — отмечает Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Параллельно с площадками пройдёт большая сценическая программа. На главной сцене выступят лучшие коллективы Дворца Первых, победители регионального и всероссийского этапа Российской школьной весны, участники регионального проекта «АРТ веретено». Впервые выступит на сцене Хор Родных Любимых – семейного сообщества Первых.

Вход свободный, возрастное ограничение 0+