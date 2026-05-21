21 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне — праздник, в котором скорбь и радость существуют одновременно. Почему апостолы плакали, но вернулись домой с ликованием?

Сорок дней после Пасхи

В четверг 21 мая 2026 года православная Церковь отмечает Вознесение Господне — один из двенадцати главных праздников церковного года. Ровно через сорок дней после Пасхи верующие вспоминают событие, завершившее земной путь воскресшего Христа.

По евангельским текстам и книге Деяний апостолов, после Воскресения Христос на протяжении сорока дней являлся ученикам и рассказывал им о Царствии Божием. В последний день Он собрал апостолов в Иерусалиме и велел оставаться там, пообещав, что вскоре на них сойдёт Дух Святой. Затем все вместе вышли на гору Елеон.

Там Христос дал ученикам последние обетования, в том числе о Своём Втором пришествии. Подняв руки, Он благословил их. И прямо в момент благословения начал возноситься, пока облако не скрыло Его от глаз. Апостолы поклонились и долго стояли, глядя в небо. Тогда явились два ангела в белых одеждах: «Мужи галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус опять придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим». После этого ученики вернулись в Иерусалим — и там оставались вместе, ожидая обещанного сошествия Святого Духа, которое произошло ещё через десять дней.

Праздник, который трудно понять

Вознесение Господне — один из самых неочевидных праздников. Возникает естественный вопрос: чему здесь радоваться? Господь уходит. Кажется, люди остаются одни.

Этот вопрос не обходят стороной праздничные богослужебные тексты. В них передана подлинная скорбь апостолов, переживающих разлуку с Учителем: «Владыка, не оставь нас сиротами!» Чувство потери здесь не отрицается.

Но уже в тропаре праздника звучит другое: радость, пришедшая именно через это событие. «Вознесся Ты во славе, Христе Боже наш, радости исполнив учеников», говорится в богослужении. Радость названа «бесчисленной» — она охватывает не только людей, но и ангельский мир. Евангелие от Луки прямо подтверждает: апостолы возвратились в Иерусалим «с великою радостью».

Противоречия здесь нет. Скорбь и радость сосуществуют. Ученики теряют возможность видеть Христа телесно, но Он не оставляет их. Более того, именно ради этого Он восходит на небо: «Господь вознесся на небеса, чтобы послать Утешителя миру». Сам Христос говорит ученикам прямо: «Лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придёт к вам» (Ин 16:6–7).

Человек выше ангелов

В богословском смысле Вознесение — не уход, а возвышение. Человеческая природа, воспринятая Христом, возносится к Богу. Буквально: вводится к Отцу, занимает место одесную Его.

Литургические тексты описывают изумление самих ангелов: они смотрят на восходящего и не могут понять — перед ними Человек, но поднимается Он «превыше небес с плотию», как Бог. «Начальники ангелов, созерцая восхождение необычайное, говорили друг другу: что это за зрелище?»

Здесь звучит мысль, которую кратко сформулировал ещё святитель Афанасий Великий: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. В Вознесении эта возможность из обетования превращается в реальность. Природа человеческая, некогда падшая, теперь возносится выше ангелов и ставится на Божественном престоле.

Сам праздник богослужебные тексты называют «преславным» — превышающим человеческое понимание. «Дело сие, Господи, соделал Ты великое и преславное, во спасение душ наших».

Тихая грусть в конце

Есть в этом празднике и особое, почти личное чувство. Накануне Вознесения Церковь прощается с пасхальными песнопениями, которые за сорок дней успели стать родными. Это прощание необходимо: без него слова постепенно тускнеют, теряют глубину. Но оно не навсегда. Пасхальные тексты вернутся после следующей Пасхи. А праздники годового круга, включая Вознесение и следующую за ним Пятидесятницу, помогают каждый раз заново прочувствовать и усвоить то, что в них заключено.

По материалам журнала «Фома».