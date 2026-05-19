Фото: Mash
Путешественника Сашу Коня могут похоронить в безымянной могиле

Никита Рязанцев
Убитого украинским дроном путешественника Сашу Коня планируют похоронить в безымянной могиле на кладбище в брянском городе Погар, пишет Mash.

Его тело доставили в медучреждение сразу после трагедии, произошедшей в прошлый четверг. При нем не было документов. Информацию о путешественнике стали искать в соцсетях, но она оказалась весьма противоречивой, например, он называл себя то Александром, то Алексеем.

Кроме того, мужчина отмечал, что был женат, но затем развелся. При этом найти его бывшую жену также не удалось. Данных о других родственниках Саши Коня также нет.

«Если близкие в ближайшее время не объявятся, то похоронят его за счет государства в безымянной могиле», — говорится в материале.

Как выяснил Mash, путешественника действительно зовут Александр, он родился в 1987 году в Ставропольском крае. Его знаменитую повозку передали в воинскую часть в приграничном районе Брянской области.

Александр прославился своим необычным планом: он намеревался дойти пешком из Рязанской области до Бразилии. Свое прозвище он получил из-за самодельной повозки, которую всегда тянул за собой. Эту конструкцию путешественнику помогли изготовить мастера в одном из рязанских автосервисов.

В дорогу мужчина отправился, чтобы найти себя и отдохнуть от городской суеты. Ежедневно он преодолевал от 15 до 30 километров. Несмотря на физические нагрузки и капризы погоды, Александр строго придерживался здорового образа жизни: не курил, не употреблял алкоголь и был вегетарианцем.

Конечной точкой маршрута должен был стать Рио-де-Жанейро. Путешественник делился в соцсетях, что такой поход помогает ему справляться с внутренними поисками, однако путь прервался в брянском приграничье.

