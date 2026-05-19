Академик РАН назвал три ключевые причины, погубившие СССР

Никита Рязанцев
К развалу Советского Союза привело несколько причин, при этом дело было не только в экономике, заявил в эфире RTVI академик РАН Роберт Нигматулин.

По его словам, проблемы в этой сфере были немаловажным фактором, однако значительную роль играла и атмосфера в обществе. Например, многие советские люди стали завидовать уровню жизни в Европе.

«Мы хотели побывать там. Мы, побывав там, покупали какие-то видеомагнитофоны, везли. Мы, победители в войне, стали завидовать Германии, которую мы победили», — пояснил Нигматулин.

В то же время население устало жить в условиях жесткой цензуры. При этом руководители страны постарели и долгое время не меняли ситуацию.

«Это тоже вызывало недовольство. Все-таки люди хотят жить в более свободной стране. Я считаю, что вот эти три главных обстоятельства и погубили СССР», — добавил академик.

В марте ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым 57% россиян испытывают сожаление в связи с распадом СССР. 29% респондентов не переживают по этому поводу, а 14% не смогли дать однозначный ответ.

