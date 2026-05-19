Фото: ЛИНДА (официальное сообщество) ВКонтакте
Новости России

Линда сделала заявление после допроса из-за конфликта с Фадеевым

Никита Рязанцев
Певица Линда (Светлана Гейман) впервые обратилась в соцсетях к поклонникам после допроса из-за конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Она поблагодарила фанатов за поддержку в непростое для себя время. По словам артистки, все запланированные ранее концерты с ее участием состоятся.

«Я очень хорошо понимаю ваши переживания и даю обратную связь, что, несмотря ни на что, мы с командой продолжаем работать и творить и готовимся к нашим встречам», — подчеркнула Линда.

О задержании певицы в Москве стало известно 12 мая, вскоре ее доставили на допрос. Силовики общались с Линдой более восьми часов, затем ее перевели из свидетеля в подозреваемую по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Оно связано с авторскими правами на песни Фадеева.

Сам продюсер выразил сожаление из-за задержания бывшей подопечной, с которой работал в девяностых. Он уточнил, что пытался мирно решить спор из-за авторских прав на протяжении 30 лет.

Адвокат Тимур Чанышев отмечал, что сейчас основным обвиняемым по делу проходит директор артистки Михаил Кувшинов.

