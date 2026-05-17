Ночью 17 мая силы ПВО начали отражать массированную атаку беспилотников на Московский регион. О происходящем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Удары пришлись сразу по нескольким муниципалитетам.

Химки и Мытищи: есть погибшие

В микрорайоне Старбеево в Химках дрон попал в частный дом. Женщина погибла. Ещё один человек оказался под завалами — спасатели и оперативные службы работают на месте прямо сейчас.

В деревне Погорелки Мытищинского района обломки беспилотника упали на строящийся дом. Двое мужчин погибли. Соседнее здание получило повреждения, но его жильцы не пострадали.

Красногорск и Истра: удары по жилым кварталам

В микрорайоне Путилково в Красногорске дрон попал в многоквартирный дом. Несколько квартир повреждены. Жильцы не пострадали.

В Истре зафиксированы сразу два адреса. Удар пришёлся по многоквартирному дому на улице Космонавтов в Дедовске и по шести частным домам в посёлке Агрогородок. Четверо пострадавших — трое мужчин и одна женщина. Всем оказывают медицинскую помощь.

Наро-Фоминск и инфраструктура

В деревне Субботино Наро-Фоминского округа от падения беспилотника загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Помимо жилых домов, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и местных администраций. Губернатор Воробьев заявил, что держит ситуацию под личным контролем. Семьям погибших и пострадавших обещана помощь.