В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 16 мая продолжили поиски пропавшей семьи Усольцевых в районе деревни Кутурчин. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

За сутки специалисты обследовали 11 километров подъездов к туристическим тропам, а также 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Следов пропавших людей найти не удалось.

Семья Усольцевых исчезла осенью прошлого года во время похода в горно-таёжной местности Красноярского края. Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились по маршруту в сторону скалы Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин и перестали выходить на связь.

Поиски стали одними из самых масштабных в регионе. К операции привлекали более 1,5 тысячи человек — спасателей, полицейских, волонтёров и местных жителей. Тайгу обследовали с воздуха, прочёсывали пешком, проверяли русла рек, пещеры и каменные россыпи.