Опасность атаки БПЛА в Рязанской области. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Беспилотная опасность сохраняется на территории Рязанской области

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В полночь 17 мая в Рязанской области была объявлена беспилотная опасность, которая продолжает действовать.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 16 на 17 мая Рязанская область не подвергалась атакам БПЛА. В течение ночи с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая, средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников в различных регионах, включая: Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Брянская, Воронежская, Тульская, Смоленская, Псковская, Липецкая, Тверская, Ростовская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и акватории Черного и Азовского морей.

С 7:00 до 9:00 утра были также уничтожены 30 БПЛА над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

16 мая в Рязанской области было сбито 4 БПЛА. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атак никто не пострадал.

Напомним, в Рязани с 15 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали гибель людей, пострадавшие и повреждение жилых и других помещений после ночной атаки украинских БПЛА. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Предыдущая статья
В поисках Усольцевых спасатели обследовали 11 км подъездов к туристическим тропам
Следующая статья
Атака беспилотников на Москву стала самой крупной более чем за год — ТАСС

Популярные материалы

Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Новости России

Беспилотники атаковали Подмосковье: трое погибших, разрушены жилые дома в нескольких районах

С 3 часов ночи 17 мая Подмосковье атакуют беспилотники: трое погибших, несколько человек под завалами, повреждены жилые дома в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске.
Политика

Россия ударила по секретным базам и заводу «грязных бомб» после гибели людей в Рязани

После вчерашнего удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх человек, включая ребёнка, Россия нанесла серию прицельных ударов по Сумской, Харьковской областям и Одессе. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что именно и почему оказалось в прицеле.
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Касимовском округе

В Касимовском округе 16 мая, около 00:05, на 135-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

Темы

Экология, природа, животные

В Рязанской области стартовал сезон маслят

В Рязанском районе собрали первые маслята 2026 года. Несмотря на скромный урожай, грибники радуются началу сезона.
Происшествия

В Рязани 23-летняя девушка выпала из окна 24-го этажа

В Рязани 16 мая из окна многоэтажного дома в Олимпийском городке выпала 23-летняя девушка.
Интересное

Гороскоп на 17 мая: Овнам — энергия, Рыбам — мечты, а кому — осторожность?

17 мая — день энергии, возможностей и важных выборов. Доверяйте интуиции, но не отключайте разум. Заботьтесь о себе и близких — и день сложится удачно!
Происшествия

Над Рязанской областью 16 мая сбито 4 беспилотника

16 мая в Рязанской области продолжились атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили нападение, уничтожив несколько дронов.
Общество

В Рязани после атаки БПЛА начали оценку ущерба и замену выбитых окон

В Рязани продолжается работа по ликвидации последствий атаки беспилотников. Сотрудники городской администрации организовали дежурство у каждого дома, пострадавшего в результате происшествия.
Происшествия

В Рязани на улице Быстрецкой сбили 10-летнюю девочку на самокате — соцсети

По предварительной информации, на улице Быстрецкой автомобиль совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая ехала на самокате.
Происшествия

Мать избитого в Скопине подростка пожаловалась в СК на бездействие полиции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Рязанской области Олегу Васильеву подготовить доклад по делу об избиении подростка в городе Скопин.
Происшествия

В центре Рязани легковушка влетела в мотоцикл

В центре Рязани, на пересечении улиц Соборной и Ленина, произошла авария. По словам очевидцев, женщина за рулём автомобиля на скорости столкнулась с мотоциклистом.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье