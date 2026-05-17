Беспилотная опасность сохраняется на территории Рязанской области

В полночь 17 мая в Рязанской области была объявлена беспилотная опасность, которая продолжает действовать.

По информации Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 16 на 17 мая Рязанская область не подвергалась атакам БПЛА. В течение ночи с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая, средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников в различных регионах, включая: Белгородская, Калужская, Курская, Орловская, Брянская, Воронежская, Тульская, Смоленская, Псковская, Липецкая, Тверская, Ростовская области, Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым и акватории Черного и Азовского морей.

С 7:00 до 9:00 утра были также уничтожены 30 БПЛА над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

16 мая в Рязанской области было сбито 4 БПЛА. Губернатор Павел Малков сообщил, что в результате атак никто не пострадал.

Напомним, в Рязани с 15 мая ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали гибель людей, пострадавшие и повреждение жилых и других помещений после ночной атаки украинских БПЛА. Режим будет действовать до особого распоряжения.