СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Рязанскую область

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Рязанской области. В результате происшествия, случившегося утром 15 мая 2026 года, погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 12 мирных жителей получили ранения.

По предварительным данным ведомства, атака производилась с применением беспилотных летательных аппаратов. После падения БПЛА произошла детонация, которая привела к значительным разрушениям.

В экстренных службах уточняют, что под удар попали два жилых многоэтажных дома и объекты промышленного сектора. В настоящее время известно о 12 пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах падения обломков работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК России. Специалисты осматривают повреждённые здания и собирают вещественные доказательства.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших», — говорится в сообщении Следкома.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Следствие намерено установить личности конкретных военнослужащих ВСУ, причастных к принятию решения и реализации атаки на жилой сектор региона.