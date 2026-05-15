СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Рязанскую область

Алексей Самохин
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Рязанской области. В результате происшествия, случившегося утром 15 мая 2026 года, погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 12 мирных жителей получили ранения.

По предварительным данным ведомства, атака производилась с применением беспилотных летательных аппаратов. После падения БПЛА произошла детонация, которая привела к значительным разрушениям.

В экстренных службах уточняют, что под удар попали два жилых многоэтажных дома и объекты промышленного сектора. В настоящее время известно о 12 пострадавших, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах падения обломков работают следователи и криминалисты центрального аппарата СК России. Специалисты осматривают повреждённые здания и собирают вещественные доказательства.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК России проводятся осмотры мест происшествий, изымаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших», — говорится в сообщении Следкома.   

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Следствие намерено установить личности конкретных военнослужащих ВСУ, причастных к принятию решения и реализации атаки на жилой сектор региона.

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Рязани после атаки БПЛА

Сотрудниками аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в 9 точках г. Рязани отобраны пробы воздуха и проведены лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.
У мигранта в Рязани обнаружили поддельное водительское удостоверение

Совершившие данное деяние граждане наказываются ограничением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.
В Рязани двух братьев отправили в колонию за кражу на 6 млн из ювелирного магазина

Октябрьский районный суд назначил 31-летнему мужчине 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его 33-летнему брату — 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Рязанцы, пострадавшие от атаки БПЛА, могут получить материальную помощь

Министерство труда и соцзащиты Рязанской области приступило к оформлению...
Число погибших при атаке дронов в Рязани увеличилось до четырёх 

В больницы города госпитализировали семь пострадавших, остальным раненым медики оказали помощь на месте.
Погиб ребёнок. Рязанскую область ночью атаковали 99 дронов ВСУ

Количество погибших, к сожалению, увеличилось до четырёх человек, погиб ребенок. Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.
В Рязани локализовали пожар на предприятии после удара БПЛА

Сотрудники Роспотребнадзора проводит замеры состояния атмосферного воздуха. Информация о результатах ожидается через некоторое время.
10-летний мальчик попал под маршрутку в Рязани 

По данным Госавтоинспекции, 14 мая в 18:40, у дома № 47 по улице Гоголя 49-летний водитель автобуса «Паз Вектор Некст», совершил наезд на 10-летнего ребенка.

