Мэр Рязани Ясинский доложил о ликвидации последствий атаки БПЛА

Глава администрации Рязани Борис Ясинский доложил о ликвидации последствий террористической атаки киевского режима. Пост он опубликовал в мессенджере «Макс».

«В Рязани получили повреждения несколько многоэтажных жилых домов и одно промышленное предприятие. К сожалению, погибли четыре человека, среди них — ребёнок. Приношу искренние соболезнования их родным и близким.

На месте происшествий продолжают работу оперативные службы, они занимаются ликвидацией последствий. Специалисты также оценивают состояние зданий. В городе работают четыре пункта временного размещения.

По поручению Губернатора Рязанской области социальные службы и профильные ведомства уже начали оказывать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Заявления на единовременную материальную помощь можно подать в пункте временного размещения (кинотеатр Октябрь ул. Новоселов, д. 13), в ближайшем МФЦ, отделе социальной защиты населения (ул. Горького д. 1, Московское шоссе д. 18).

Заявление также можно подать через портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/600248/1/form.

Работают телефоны горячей линии: 8-930-882-41-00, (4912) 51-40-85, единый социальный телефон (4912) 513-600.

Кроме того, на связи остаются оперативные дежурные – (4912) 25 00 51, 25 00 53».