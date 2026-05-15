Евдокимова: Жизнь раненых во время атаки на Рязань детей вне опасности

Жизнь детей, которые пострадали во время ночной атаки БПЛА на Рязань, вне опасности. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Евдокимова пообщалась с главным врачом Детской ОКБ Рязани. По её словам, врачи делают все необходимое для скорейшего выздоровления юных рязанцев.

Детский омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Также она попросила родителей ещё раз поговорить с детьми, чтобы они не подходили к обломкам беспилотников. Это опасно!