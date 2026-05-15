Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Рязани после атаки БПЛА

Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра. Об этом сообщила опергруппа региона.

Сотрудниками аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в 9 точках г. Рязани отобраны пробы воздуха и проведены лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.

Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.

Контроль качества атмосферного воздуха продолжается, говорится в сообщении.