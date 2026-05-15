Общество

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в Рязани после атаки БПЛА

Алексей Самохин
Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра. Об этом сообщила опергруппа региона.

Сотрудниками аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» в 9 точках г. Рязани отобраны пробы воздуха и проведены лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ.

Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов.

Контроль качества атмосферного воздуха продолжается, говорится в сообщении.

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Политолог назвал истинную причину отставки Гладкова

Уход Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белогородский области связан...
В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...

Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

По его словам, погибли четыре человека, 28 пострадали, семь из них госпитализированы. Четверо детей госпитализированы в детскую ОКБ, одному из пациентов провели операцию.
Евдокимова: Жизнь раненых во время атаки на Рязань детей вне опасности

Евдокимова пообщалась с главным врачом Детской ОКБ Рязани. По её словам, врачи делают все необходимое для скорейшего выздоровления юных рязанцев.
Мэр Рязани Ясинский доложил о ликвидации последствий атаки БПЛА

В Рязани получили повреждения несколько многоэтажных жилых домов и одно промышленное предприятие. К сожалению, погибли четыре человека, среди них — ребёнок
СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотников на Рязанскую область

В результате происшествия, случившегося утром 15 мая 2026 года, погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 12 мирных жителей получили ранения.

