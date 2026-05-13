Дмитрий Фетисов, фото с личной страницы ВК
Общество

Рязанский священник Дмитрий Фетисов призвал родителей не превращать детей в духовных люмпенов 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Настоятель Николо-Ямского храма Рязани священник Дмитрий Фетисов обратил внимание на проблему нецензурной брани среди детей. Своими наблюдениями он поделился в социальных сетях.

Священнослужитель рассказал, что стал свидетелем того, как нарядно одетые дошкольники на современной детской площадке постоянно использовали в речи мат. По мнению иерея, такая ситуация свидетельствует о серьезном духовном кризисе.

Продолжение после рекламы

Дмитрий Фетисов подчеркнул, что привычка сквернословить негативно скажется на будущем ребенка. Тем, кто не умеет следить за языком и владеть собой, будет сложнее найти достойную работу, верных друзей и построить крепкую семью. Родителей, которые не пресекают подобное поведение, он предупредил об опасности превращения детей в «духовных люмпенов».

Священник также напомнил, что использование нецензурной лексики в общественных местах нарушает свободу окружающих и подпадает под статью об административном правонарушении. Он призвал взрослых серьезно задуматься над воспитанием подрастающего поколения, даже если религиозные доводы не являются для них авторитетными.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Происшествия

Водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» погиб в ДТП в Рязанской области

46-летний житель Касимовского округа, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.  
Интересное

После убийства политика с фамилией на «О» всё станет хуже: страшное пророчество от афонского старца рвёт Сеть

Геокон предупреждал: как только убьют лидера с фамилией на эту букву, мир закрутится в вихре катастроф. Кто из политика в большой беде?

Темы

Происшествия

БПЛА вновь уничтожили в Рязанской области

Всего над территорией России, включая наш регион, было перехвачено и ликвидировано 53 дрона.
Политика

Военкор Коц перечислил возможные цели массированной атаки по Украине

Днём 13 мая Украина подверглась массированному налету беспилотников «Герань». По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве зафиксировано более 260 дронов, которые движутся в сторону западных регионов страны, в том числе вдоль границы с Белоруссией.
Общество

Губернатор Малков поздравил рязанские семьи с получением федеральных наград

Рязанцам вручили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.
Общество

«Мармакс» продолжил благоустройство нового городского сквера в Рязани 

Аллея из 23 европейских лип Паллида с величественными стройными кронами станет частью единого пешеходного маршрута Рязани и променада, который продлится от пересечения улиц Маяковского и Пролетарской до третьего корпуса городского квартала «Манхэттен».
Происшествия

Сотрудницу ПВЗ из Шилова обвинили в серии краж и нападении в магазине

В Шиловском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину обвиняют сразу по пяти статьям — в мошенничестве, краже, грабеже, покушении на грабёж и умышленном повреждении имущества.
Транспорт и дороги

В Рязани перекроют движение по улице Фирсова из-за ремонта теплотрассы

Движение троллейбусов маршрута №10 будет организовано до остановочного пункта «Мясокомбинат».
Новости России

Электричка сошла с рельсов под Белгородом

Электропоезд, следовавший по маршруту Разумное — Томаровка в Белгородской области, сошёл с рельсов после повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Интересное

Старец Илий называл три главных условия возрождения России

Схиархимандрит Илий — духовник патриарха Кирилла — ушел из жизни тихо и спокойно. Рядом с ним в последние минуты находилась келейница, инокиня Анна. Она вспоминала: старец держал ее за руку и что-то шептал, но разобрать слова так и не удалось.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье