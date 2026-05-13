Рязанский священник Дмитрий Фетисов призвал родителей не превращать детей в духовных люмпенов 

Настоятель Николо-Ямского храма Рязани священник Дмитрий Фетисов обратил внимание на проблему нецензурной брани среди детей. Своими наблюдениями он поделился в социальных сетях.

Священнослужитель рассказал, что стал свидетелем того, как нарядно одетые дошкольники на современной детской площадке постоянно использовали в речи мат. По мнению иерея, такая ситуация свидетельствует о серьезном духовном кризисе.

Продолжение после рекламы

Дмитрий Фетисов подчеркнул, что привычка сквернословить негативно скажется на будущем ребенка. Тем, кто не умеет следить за языком и владеть собой, будет сложнее найти достойную работу, верных друзей и построить крепкую семью. Родителей, которые не пресекают подобное поведение, он предупредил об опасности превращения детей в «духовных люмпенов».

Священник также напомнил, что использование нецензурной лексики в общественных местах нарушает свободу окружающих и подпадает под статью об административном правонарушении. Он призвал взрослых серьезно задуматься над воспитанием подрастающего поколения, даже если религиозные доводы не являются для них авторитетными.