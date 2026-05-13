БПЛА вновь уничтожили в Рязанской области

В среду, 13 мая, в интервале с 9:00 до 14:00 по московскому времени, дежурные подразделения ПВО пресекли атаку украинских беспилотников самолетного типа. В числе регионов, оказавшихся под прицелом, была и Рязанская область. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Всего над территорией России, включая наш регион, было перехвачено и ликвидировано 53 дрона. Помимо Рязанщины, аппараты уничтожались в небе над соседними областями — Тульской, Московской, Владимирской, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской областями и Крымом.

Информация о числе уничтоженных в Рязанской области БПЛА ожидается от губернатора Павла Малкова.