Сотрудницу ПВЗ из Шилова обвинили в серии краж и нападении в магазине

В Шиловском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину обвиняют сразу по пяти статьям — в мошенничестве, краже, грабеже, покушении на грабёж и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Как установило следствие, осенью 2025 года обвиняемая устроилась менеджером в пункт выдачи заказов маркетплейса в Шилове. По версии правоохранителей, она воспользовалась временно отключённой системой видеонаблюдения и начала похищать товары, от которых отказывались покупатели.

Женщина вносила ложные данные в отчётность ПВЗ, а затем продавала вещи знакомым по сниженной цене. Среди похищенного оказались одежда, обувь, косметика и бытовая техника. Общий ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Ещё один эпизод произошёл в ноябре 2025 года. Следствие считает, что обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения пришла к дому бывшего мужа. После отказа впустить её внутрь женщина деревянным поленом разбила стеклопакеты на трёх окнах и повредила входную дверь. Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.

В том же месяце, по данным полиции, жительница Шилова попросила у знакомой мобильный телефон и перевела через банковское приложение 4 тысячи рублей на другой счёт.

В январе 2026 года женщину заподозрили ещё в двух преступлениях в сетевых супермаркетах. В одном случае ей удалось вынести товары почти на 2,8 тысячи рублей, минуя кассу. Во втором магазине сотрудники попытались остановить посетительницу с неоплаченным товаром на 4,7 тысячи рублей. По версии следствия, женщина оказала сопротивление, однако посетители помогли пресечь попытку хищения.

Следователь МО МВД России «Шиловский» предъявил обвинения по нескольким статьям УК РФ. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направили в суд.