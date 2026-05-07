Наркоман ограбил 9-летнего мальчика в Рязани

В Рязани полиция за полчаса поймала грабителя, отобравшего велосипед у девятилетнего мальчика. 21-летний местный житель под наркотиками решил добраться к приятелю быстрее и отнял транспорт у школьника в парке. Ему грозит до четырёх лет колонии.

Отец девятилетнего школьника пришёл в отдел МВД по Московскому району Рязани с тревожным заявлением. Его сын стал жертвой ограбления. Мальчик катался на велосипеде в парке на окраине города, когда к нему подошёл незнакомец. Мужчина без слов отобрал транспорт и скрылся.

Продолжение после рекламы

Полицейские сразу взялись за дело. Со слов ребёнка составили словесный портрет преступника. Оперативники Управления уголовного розыска разослали ориентировку всем патрульным экипажам и сотрудникам ДПС. Поиски развернулись по всей Рязани.

Удача улыбнулась быстро. Инспекторы ГИБДД, курсировавшие по Московскому району, заметили на улице велосипедиста, подходящего под описание. Остановили. Проверили. Совпадение оказалось полным.

21-летний рязанец попытался оправдаться, но факты говорили сами за себя. Велосипед изъяли на месте. Парня задержали. От момента ограбления до поимки прошло около получаса.

Задержанный в последнее время увлёкся синтетическими наркотиками. В день происшествия он принял дозу и собрался навестить знакомого. По пути увидел в парке подростков на велосипедах. Мужчине показалось, что такой транспорт поможет ему быстрее добраться до цели. Не раздумывая, отобрал велосипед у школьника и уехал.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье о грабеже. Санкция предусматривает наказание до четырёх лет лишения свободы. Похищенное вернули владельцу. Семья мальчика может вздохнуть спокойно.