Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Сладков задал острый вопрос после ударов ВСУ по России

Никита Рязанцев
Реакция России на удары ВСУ по гражданским объектам должна быть более жесткой, написал военкор Александр Сладков на платформе «Макс».

Журналист задался вопросом, почему армия атаковала объекты украинского ВПК в ответ на атаки противника на мирное население.

«Украинский ОПК это разве не рядовая цель для наших ракет, опять же спрашиваю я себя. Не рядовая, а обязательная, отвечаю я сам себе!» — отметил Сладков.

По его мнению, в этом контексте российский ответ на атаки со стороны ВСУ не выглядит столь убедительным, несмотря на высокую эффективность.

Во вторник украинские беспилотники атаковали Чебоксары. По последним данным, погибли два человека, еще более тридцати получили ранения.

Днем того же дня Минобороны России сообщило, что армия успешно ударила по объектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом Украины.

