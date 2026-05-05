Фото: прокуратура Москвы
Новости России

Актриса и фотограф Ксения Добромилова погибла под колёсами байкера

Алексей Самохин
Актриса Ксения Добромилова, известная по клипу на трек HammAli & Navai «Девочка-война», погибла в Москве. Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице. Девушку насмерть сбил мотоциклист. Об этом сообщает Mash.

Ксения находилась на мотосходке и снимала покатушки байкеров. Один из них поднял мотоцикл на заднее колесо. Не справился с управлением. Врезался в актрису.

Водителем байка оказался 32-летний Максим З. По информации SHOT, после столкновения у него диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации мужчина отказался. Его задержали на месте полицейские.

Добромилова снимала, как Максим едет на одном колесе прямо по улице. Он влетел в фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с байка. Пролетел ещё около 50–100 метров.

В своей группе ВКонтакте девушка анонсировала Фотоохоту «Большая Добромиловская» 5 мая.

