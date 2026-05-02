В Подмосковье пожаловались на работу домашнего интернета по белым спискам

Жительница Щелковского района в Подмосковье пожаловались в беседе в « Газетой.Ru », что с пятницы домашний интернет от ее провайдера работает только по белым спискам.

Собеседница издания посетовала, что компания заранее не проинформировала ее об ограничениях, и теперь она не может полноценно работать онлайн.

«В службе поддержки провайдера «Всем Wi-Fi» сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то «вышестоящего провайдера» и компания не несет за это ответственности», — утверждает девушка.

Девушка подчеркнула, что рискует потерять доход, на который рассчитывала. Она призвала предоставлять информацию об изменениях заранее.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве во время майских праздников могут ввести ограничения на работу мобильного интернета.

«Белые списки» интернет-сервисов заработали в Москве в марте. В них вошли Госуслуги, банковские приложения, транспортные сервисы, маркетплейсы и некоторые СМИ — всего более 120 ресурсов. Эти сайты работают при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры объясняют введение списков обеспечением безопасности во время атак беспилотников.