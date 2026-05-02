Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Cледователь назвал две новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

Никита Рязанцев
Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, мог стать жертвой несчастного случая, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО Василий Козлов.

По его мнению, трагедия могла произойти недалеко от того места, где последний раз видели бойца.

«На практике бывали падения в открытые люки, утопление при выходе к водоему», — рассказал бывший следователь.

Бывший следователь пояснил, что в Юрге протекает река Томь, которая течет в сторону Томской области, где часто находят утонувших. Также исчезновение могло быть связано с бытовым конфликтом, возникшим с кем-то из знакомых Алексея, или с внезапной ссорой на улице.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне спецоперации 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

