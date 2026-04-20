Алексей Асылханов, фото: Минобороны РФ
Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Никита Рязанцев
Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской области, мог неслучайно взять с собой документы в день исчезновения, рассказал бывший следователь, участник СВО Василий Козлов, его слова привело РИА Новости.

По его мнению, это указывает на то, что военный мог скрыться намеренно и не желает о себе сообщить.

«Ответ на вопрос, для какой цели Алексей взял с собой из дома документы, с которыми направился в неизвестном направлении, если для него эти действия были нетипичными, — это может быть ключом к разгадке тайны исчезновения Алексея», — подчеркнул Козлов.

Экс-следователь считает, что если Асылханов действительно скрылся, то с высокой вероятностью он может быть жив.

Ранее жена бойца рассказала, что он взял с собой паспорт, военный билет, СНИЛС. Однако она добавила, что эти документы всегда лежали в его сумке.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он сообщил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, расследование продолжается, но каких-либо подробностей о его ходе пока что нет. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.

