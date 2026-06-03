Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Военкор Коц объяснил, как украинские дроны заходят на Санкт-Петербург с моря

Алексей Самохин
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Украинские беспилотники самолетного типа FP-1, атакующие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, используют полет на предельно малой высоте над Финским заливом. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц, комментируя появившееся в сети видео с дроном, направляющимся в сторону Кронштадта.

На опубликованных кадрах беспилотник летит всего в 10–15 метрах над поверхностью воды. По словам военкора, такая тактика позволяет аппарату оставаться ниже радиогоризонта и избегать обнаружения средствами противовоздушной обороны большой дальности.

Как отметил Коц, за несколько километров до цели дрон резко набирает высоту. Этот маневр нужен оператору для поиска объекта и корректировки курса перед атакой. После этого времени на перехват остается крайне мало — речь идет буквально о нескольких секундах.

Военкор считает, что обнаружить подобные аппараты на подлете можно в основном визуально. В связи с этим для защиты Санкт-Петербурга, Ленинградской области и военно-морских баз необходимо создавать морские посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы, объединенные в единую информационную систему. По мнению Коца, к такой работе можно привлечь как корабли и катера Балтийского флота, так и гражданские моторные суда, оборудованные пулеметными установками.

Отдельно он затронул вопрос управления беспилотниками. По его оценке, аппараты могли получать команды через ретрансляторы на территории стран Балтии либо посредством спутниковой связи Starlink. Более вероятным военкор назвал второй вариант. Он подчеркнул, что средства радиоэлектронной борьбы в подобных условиях оказываются малоэффективными.

Коц добавил, что возможность точечного включения спутниковой связи для отдельных дронов уже подтверждалась ударами украинских БПЛА по объектам в глубине российской территории.

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