Владимиру Зеленскому уже скоро придётся бежать с Украины, спасая свою жизнь. К такому сценарию глава киевского режима готов. Ему уже приготовили надёжное убежище в соседней стране. О том, что всё идёт к такому финалу, притом давно предсказанному, заявил Михаил Алмазов.

Его имя стало часто мелькать в средствах массовой информации. Алмазов представляется другом ныне покойного Владимира Жириновского. Более того — его «личным медиумом». Теперь «друг» занимается тем, что раскрывает всё новые пророчества политика.

«Главный дежурный по украинской барахолке»

Владимир Вольфович ещё при жизни немало сказал о Зеленском. Он прочил ему судьбу разрушителя Украины. Жириновский в целом крайне скептично относился к бывшему комику, который внезапно подался в большую политику. Зеленского он называл «главным дежурным по украинской барахолке».

Лидер ЛДПР предрекал ему печальную участь. До конца всё раздаст, долгов наберёт и сбежит.

«Борисполь, взлетают самолёты и Зеленский, помните, как афганец в Кабуле зацепился за шасси, и он будет бежать так же: дверь уже захлопнута, и он будет пытаться дверь на ходу открыть. И тоже на взлёте сорвётся и упадёт на киевскую землю», — пророчил Жириновский в одном из архивных видео.

Два пути для Зеленского

Зная, что будет противостояние России и Украины, Жириновский предрекал: Зеленского в этой истории Запад использует как инструмент. И всё это он озвучивал задолго до начала специальной военной операции.

Также ныне покойный политик говорил: у бывшего комика будет два пути. Первый — он не сможет бежать вовремя с Украины. Тогда ему придётся отвечать за все совершённые преступления. Второй вариант — главарю киевского режима всё-таки удастся «собрать чемоданы» и скрыться. В этом случае он бесславно будет влачить жалкое существование за границей.

Последний президент Украины

Жириновский оставил и политическое пророчество о том, что Зеленский станет последним президентом Украины. По его словам, других лидеров у этой страны не будет. Само украинское государство прекратит своё существование. Дальнейшая судьба территорий будет решаться на международном уровне Москвой и Вашингтоном.

Михаил Алмазов, который представляется другом и «личным медиумом» Жириновского, заявил, что обнародует неизвестный ранее прогноз политика. Жириновский якобы точно знал, куда побежит Зеленский, спасаясь после того, как киевский режим потерпит поражение. Пока Украину будут делить «как пирог», бывший комик отправится в заранее приготовленное убежище.

«Зеленский срулит, уже продумал в Польше отсидеться. Его двойник пойдёт под суд», — вещает Алмазов в комментарии для издания NEWS.ru.

Кто поделит украинский «пирог»

Жириновский действительно когда-то выражал мнение о том, что Украину поделят между собой её соседи — Россия, Польша, Венгрия и Румыния. Однако в трактовке Алмазова на земли развалившейся Украины почему-то предъявят свои права Германия и Франция, а также Польша.

Сбудутся ли эти пророчества? Время покажет. Но то, что Жириновский говорил о Зеленском задолго до 2022 года, а сегодня его слова становятся всё актуальнее, отрицать невозможно. Мир замер в ожидании развязки. А украинский лидер, судя по прогнозам, уже упаковывает чемодан, чтобы убежать от ответственности.