Ясновидящую Джессику Адамс в западных таблоидах называют «ведьмой, разглядевшей пандемию». И вот совсем недавно она сделала новое заявление. По её словам, привычные границы государств исчезнут уже в ближайшее время. А мир ждёт тектонический сдвиг, который растянется на целых семь лет.

Старую карту мира перепишут

Джессика Адамс выступила с тревожным посланием этой весной. Она утверждает, что мир стоит на пороге перекройки границ. Это станет физически заметно уже в июне текущего года.

«Мы увидим, как карта мира будет очень внезапно перерисована. Речь идёт о границах Украины, Газы и сопредельных странах. Карта старого мира на стене сильно задрожит уже летом 2026 года. Но не думайте, что это конец: изменения будут идти волнами вплоть до 2033 года», — приводит слова Адамс издание The Sun.

По словам астролога, ключевой точкой невозврата станет наложение сразу нескольких конфликтов. Адамс не стала называть конкретные новые столицы, но указала на «летнюю турбулентность».

Судьбоносная дата 26 июля

Особое внимание ясновидящая уделила Ближнему Востоку. Она уверена, что война между Израилем и ХАМАС завершится не одномоментно, а в три этапа. При этом «чувство полного завершения» прийдёт только к 26 июля 2026 года.

«Это похоже на очень долгий выдох. Только к июлю 2026 года мы поверим, что всё действительно кончено», — поясняет экстрасенс.

Кто такая Джессика Адамс

Джессика Адамс — фигура не новая для жёлтой прессы. Пик её популярности пришёлся на 2020 год. Тогда в сети всплыли «древние» посты с туманными предупреждениями о респираторной угрозе. После этого её и прозвали «ведьмой, разглядевшей пандемию».

Репутация Адамс упрочилась после пророчества о победе Дональда Трампа в 2016 году. А также после якобы точного предупреждения о коронавирусе. Критики указывают, что прогнозы Джессики Адамс настолько размыты, что подходят под любые события. От Brexit до землетрясений. Заявления о «перерисовке карт» делали многие маргинальные астрологи.

Но сама Адамс настаивает, что работает не с «предчувствиями», а с движением звёзд и гороскопами. И призывает не путать её с шарлатанами.

2026 год — «окно возможностей»

Именно 2026 год многие военные потенциальным «окном возможностей». Что его называют временем, когда возможен пересмотр вектора специальной военной операции и ближневосточных соглашений.

Совпадут ли прогнозы ясновидящей с реальными политическими процессами? Покажет время. Одно ясно: мир действительно меняется. И карта, которую мы привыкли видеть на стене, может очень сильно задрожать уже в ближайшие недели. А может быть, и не задрожать вовсе.