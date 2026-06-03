В мэрии рассказали, что происходит на стройплощадке школы в Рязани

Представители администрации Рязани прокомментировали ход строительства нового здания школы №28.

На странице губернатора Рязанской области Павла Малкова пользовательница сети поинтересовалась, как идут работы. По словам рязанки, сейчас строители, несмотря на лето и хорошую погоду, не спешат. Она пишет, что рабочие забивают в одном из котлованов до 10 свай в день, второй стоит пустым. Также, якобы, не вывозится мусор и спиленные деревья.

«Мы требуем официального ответа и контроля за стройкой от властей. Такими темпами школа будет готова лет через 10», — написала рязанка, отметив, что дети временно вынуждены учиться в чужой школе.

Работы прокомментировали представители мэрии Рязани:

«Старое здание школы демонтировали, сейчас вывозим строительный мусор. В настоящее время подрядная организация выполняет работы по забивке свай первого блока и осушению котлована третьего блока. О точных сроках открытия сообщим дополнительно. Следите за новостями на нашем сайте».